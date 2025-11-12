فوائد الطماطم.. 5 أسباب تجعلها أساسية على مائدتك

تعتبر الطماطم من أكثر الخضروات استخداما حول العالم، ليس فقط لطعمها اللذيذ، ولكن لما تحتويه من عناصر غذائية هامة تعزز الصحة العامة وتدعم جهاز المناعة.

وفقا لموقع Healthline، فإن الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يساعد على حماية الجسم من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة بشكل عام.

5 فوائد صحية للطماطم

تعزيز صحة القلب

يحتوي الطماطم على مضادات أكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم، ما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة

فيتامين C الموجود في الطماطم يعزز القدرة المناعية للجسم ويقاوم العدوى والالتهابات.

دعم صحة العيون

تحتوي الطماطم على فيتامين A والليكوبين، مما يساعد على الحفاظ على صحة العين والوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر.

الوقاية من السرطان

الليكوبين ومضادات الأكسدة في الطماطم تساعد على تقليل خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والمعدة.

تحسين صحة البشرة

مضادات الأكسدة والفيتامينات تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الشمس والتلوث، والحفاظ على نضارتها.