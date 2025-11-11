الحفاظ على صحة القلب يرتبط مباشرة بأسلوب حياتنا اليومي، ويمكن لعادات بسيطة أن تقلل خطر الأمراض القلبية وتحافظ على صحة هذا العضو المهم.

فيما يلي، 5 عادات بسيطة للحفاظ على صحة القلب، وفقا لموقع "Times of India".

أطعمة مفيدة للقلب

من الضروري التركيز على الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، هذه العناصر غنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وتساعد على خفض الكوليسترول الضار والالتهابات.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، والفواكه كالتوت الأزرق والفراولة، والحبوب مثل الشوفان والشعير والأرز البني، بالإضافة إلى الأفوكادو والجوز والأسماك الغنية بأوميجا-3 مثل السلمون والسردين، خيارات مثالية.

يُنصح بتقليل اللحوم المصنعة، الأطعمة المقلية، المشروبات الغازية، والدهون المتحولة والملح الزائد.

النشاط البدني المنتظم

المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً، التمارين تساعد على خفض ضغط الدم، تحسين الدورة الدموية، التحكم في الوزن، وتقليل التوتر.

إدارة التوتر بطرق صحية

الاسترخاء عبر التنفس العميق، التأمل، الاستماع للموسيقى، قضاء الوقت في الطبيعة، ممارسة الامتنان، أو كتابة اليوميات يساعد على حماية القلب.

النوم الجيد

قلة النوم تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب، لذا يجب النوم لمدة 7-9 ساعات نوم يومياً، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، والحفاظ على غرفة نوم مظلمة وباردة.

التخلص من العادات الضارة

التدخين من أخطر عوامل الخطر، والإقلاع عنه خطوة أساسية لصحة القلب.

