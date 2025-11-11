كيف يؤثر الشاي الأخضر والقهوة على صحة الدماغ؟

الكثيرون يبحثون عن مشروب صباحي يعزز التركيز ويحمي الدماغ من أمراض مثل الزهايمر، والقهوة والشاي الأخضر يُقدمان فوائد مختلفة، فما الأفضل؟

القهوة

القهوة أكثر من مجرد طقس صباحي، فهي تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط، مثل الكافيين والبوليفينولات ومضادات الأكسدة.

الدراسات أظهرت أن تناول القهوة بانتظام يقلل من تراكم اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 65%، كما تخفف من خطر مرض باركنسون بنسبة 29%.

لكن القهوة تتداخل مع امتصاص الحديد وبعض الأدوية.

لذا من الضروري اختيار القهوة العضوية وتحضيرها بماء نقي للحصول على أفضل الفوائد، وفقا لموقع "Economic Times".

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تعزيز التركيز والذاكرة بطريقة معتدلة وهادئة، أظهرت دراسة أن شرب 2-3 أكواب يومياً يقلل من خطر التدهور الإدراكي بنسبة 44% لدى كبار السن.

الشاي الأخضر غني بالكافيين وإل-ثيانين، حمض أميني يوازن الطاقة ويعزز الاسترخاء. كما يحتوي على البوليفينولات المفيدة لصحة الأمعاء، والتي ترتبط بتحسين وظائف الدماغ.

الفوائد الصحية لكل مشروب

القهوة

تعزز التركيز والذاكرة، تدعم صحة الأمعاء، وتحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحمي الأعصاب والقلب.

الشاي الأخضر

يمنح طاقة متوازنة، يحسن القدرة الإدراكية، يدعم الأمعاء ويخفف التوتر بفضل تأثيره المهدئ.

أيهما أفضل؟

القهوة تمنح تحفيزاً سريعاً وحاداً، بينما يوفر الشاي الأخضر طاقة طويلة، الخيار الأمثل يعتمد على أسلوب حياتك، والأهم هو الاستمتاع بالمشروب مع الاستفادة من فوائده الصحية.

