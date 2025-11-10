فوائد شاي الماتشا.. كيف يؤثر على ضغط الدم والقلب؟

يحتوي شاي الماتشا على مركبات قد تساعد في خفض ضغط الدم، أبرزها مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، والأحماض الأمينية كالإل-ثيانين.

ورغم أن تأثيره عادة طفيف ومؤقت، إلا أن تناوله المنتظم (من كوبين إلى 4 أكواب يوميا) قد يساهم في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم كجزء من نظام غذائي متوازن، بحسب هيلث لاين.

ويمكن لشاي الماتشا تحسين توسع الأوعية الدموية عبر زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي.

كما يمكن له مقاومة الالتهاب والحد من تصلب الشرايين الذي يسبب ارتفاع الضغط، إضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، ما يقلل تراكم اللويحات في الأوعية الدموية.

ويحضر الماتشا من أوراق الشاي الأخضر المطحونة ويخفق كاملا في الماء الساخن، ما يجعله أغنى بالكافيين والمركبات النشطة مقارنة بالشاي العادي.