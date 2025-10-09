لن تتوقع.. فوائد مذهلة عند تناول الخيار يوميا

كتبت- نرمين ضيف الله

الخيار من أكثر الخضروات فائدة وانتشارًا، ليس فقط لاحتوائه على نسبة عالية من الماء التي تمنح الجسم الترطيب، بل لما يقدمه من دعم للهضم، وصحة القلب، والبشرة.

فوائد الخيار، وفق "Healthline".

يحافظ على الترطيب

الخيار مكوَّن تقريبًا من 96% ماء، مما يساعد الجسم على البقاء رطبًا، خصوصًا في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة نشاط بدني.

مفيد للهضم ومنع الإمساك

يحتوي الخيار على ألياف وماء، وهذا المزيج يدعم حركة الأمعاء، يلين البراز، ويساعد في تجنّب الإمساك.

يساعد في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه

لانخفاض سعراته، وشعوره بالشبع عن طريق الماء والألياف، يمكن أن يكون الخيار وجبة خفيفة مفيدة لمن يسعون لتخفيف الوزن أو الحفاظ عليه.

دعم صحة القلب وضغط الدم

الخيار يحتوي على البوتاسيوم وبعض المغذيات التي تساعد في موازنة الأملاح في الجسم، مما يساهم في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى خصائص مضادّة للأكسدة تقلل من الالتهاب الذي يُعدّ عامل خطر لأمراض القلب.

مزايا للبشرة والتجميل

الخيار يُستخدم موضعيًا شرائح على العيون لتخفيف الانتفاخ، أو لعكس تأثير الشمس كما أن محتواه من مضادّات الأكسدة والماء يساعد البشرة على الترطيب والتجديد.