دراسة تكشف: الأطفال ينامون أقل مما يظن الآباء

بينما يظن كثير من الآباء أن وضع أطفالهم في الفراش يعني نومهم فورًا، كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة براون أن الواقع مختلف تمامًا، حيث يستغرق الأطفال وقتًا أطول للنوم ويستيقظون أكثر ما يعتقده الآباء.

وتابعت الدراسة أنماط نوم 102 طفل في المرحلة الابتدائية على مدار أسبوع كامل، مستخدمة أجهزة تتبع النوم لمعرفة أوقات النوم الفعلية وعدد مرات الاستيقاظ، في المقابل، سجل الآباء ملاحظاتهم عبر استبيانات يومية، وفقا لـ"ديلي ميل".

وأظهرت النتائج أن 83% من الآباء يعتقدون أن أطفالهم يحصلون على قسط كاف من النوم، بينما أظهرت البيانات الفعلية أن 14% فقط من الأطفال استوفوا معايير النوم الموصى بها.

ووفق الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يحتاج الأطفال بين 6 و12 عامًا إلى 9 إلى 12 ساعة نوم ليلي، لكن الدراسة وجدت أن متوسط النوم الفعلي كان 8 ساعات و20 دقيقة فقط، مع استيقاظ الأطفال لمدة 38 دقيقة في المتوسط، مقارنةً بتصور الآباء الذي لم يتجاوز 5 دقائق.

ويشير الباحثون إلى أن الاستهلاك المتزايد للشاشات وزيادة الانشغالات قبل النوم قد تساهم في هذه الفجوة بين تصور الآباء والواقع، مؤكدين أهمية متابعة عادات نوم الأطفال لتحسين صحتهم العامة ونموهم العقلي والجسدي.