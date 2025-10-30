احرص عليها.. فاكهة الشمس تدعم المناعة وتعزز صحة القلب والبشرة

البرتقال من أكثر الفواكه انتشارًا حول العالم، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لقيمته الغذائية العالية التي تجعله عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن البرتقال يمدّ الجسم بجرعة غنية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتقي من الأمراض المزمنة.

إليك أبرز 5 فوائد صحية مثبتة لتناول البرتقال:

1. يعزّز المناعة ويحارب العدوى

يُعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويساعد في مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات.

2. يحافظ على صحة القلب

تحتوي ثمرة البرتقال على مركبات الفلافونويد والبوتاسيوم التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. يدعم صحة الجلد ويؤخر ظهور التجاعيد

فيتامين C الموجود بوفرة في البرتقال يعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، ويساعد على ترميم الخلايا التالفة، ما يمنح الجلد مظهرًا صحيًا ونضرًا.

4. يسهّل الهضم ويحافظ على صحة الأمعاء

الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال تُنظّم حركة الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

5. يقي من فقر الدم ويدعم امتصاص الحديد

يساعد فيتامين C في تعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يقي من فقر الدم الناتج عن نقص هذا المعدن، خصوصًا لدى النباتيين أو من يعانون من ضعف امتصاص الحديد.