6 أعراض تكشف إصابتك بمرض السكري.. انتبه قبل فوات الأوان

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، وغالبًا ما يتسلل إلى الجسم بصمت دون أن يلاحظ المصاب أعراضه في البداية.

هناك إشارات مبكرة يمكن أن تنبهك لوجود مشكلة في مستوى السكر بالدم، مما يساعد على الاكتشاف والعلاج المبكر قبل حدوث مضاعفات خطيرة، وفقًا لـ medicalxpress.

فيما يلي أبرز 6 أعراض تكشف إصابتك المحتملة بمرض السكري

1- العطش المستمر وجفاف الفم

إذا لاحظت شعورًا دائمًا بالعطش حتى بعد شرب الماء، فهذه إشارة قوية على ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ما يدفع الجسم لمحاولة التخلص منه عبر التبول المتكرر، فيفقد السوائل ويزيد الإحساس بالعطش.

2- التبول المتكرر

كثرة الذهاب إلى الحمام، خاصة أثناء الليل، تُعد من العلامات الواضحة للإصابة بالسكري.

ذلك لأن الكلى تعمل بجهد أكبر لطرد السكر الزائد من الجسم، ما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول بشكل ملحوظ.

3- فقدان الوزن غير المبرر

في حالات السكري من النوع الأول خصوصًا، يبدأ الجسم في تكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة بدلًا من الجلوكوز، مما يؤدي إلى فقدان الوزن دون حمية أو مجهود بدني.

4- الشعور بالإرهاق الدائم

ارتفاع السكر يمنع خلايا الجسم من الحصول على الطاقة الكافية، مما يجعل المصاب يشعر بـ تعب مستمر وضعف في التركيز حتى بعد نوم كافٍ.

5- تشوش الرؤية

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر على عدسة العين ويسبب تشوشًا أو ضبابية في الرؤية، وهي علامة شائعة يجب عدم تجاهلها، خصوصًا إذا كانت متكررة.

6- بطء التئام الجروح والتهابات متكررة

السكري يضعف الدورة الدموية ويؤثر على المناعة، مما يؤدي إلى تأخر شفاء الجروح وزيادة قابلية الإصابة بالالتهابات، خاصة في الجلد واللثة والمناطق الحساسة.

وتذكّر أن نمط الحياة الصحي هو خط الدفاع الأول ضد السكري:

- تناول طعامًا متوازنًا غنيًا بالألياف.

- مارس الرياضة بانتظام.

- ابتعد عن التوتر والسكريات المكررة.