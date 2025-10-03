إعلان

احذر.. غسل الدجاج قبل الطهي قد يصيبك بمرض خطير

كتب : مصراوي

05:00 ص 03/10/2025



يعتقد الكثيرون أن غسل الدجاج النيئ بالماء قبل الطهي خطوة ضرورية للنظافة، لكن ما لا يعرفه البعض أن هذه العادة الشائعة قد تُسبب مرضًا خطيرًا يصيب الجهاز الهضمي ويهدد الصحة العامة، وفقًا لـ timesofindia.

عند غسل الدجاج النيئ، تنتشر البكتيريا الضارة الموجودة على سطحه إلى الأحواض وأسطح المطبخ والأواني عبر رذاذ الماء المتناثر.

أخطر هذه البكتيريا هي "الكامبيلوباكتر" (Campylobacter)، وهي المسبب الأول لما يُعرف بـ التسمم الغذائي البكتيري.

ما هو مرض الكامبيلوباكتر؟

هو عدوى بكتيرية حادة تصيب الجهاز الهضمي نتيجة تناول طعام ملوث أو ملامسة أسطح غير نظيفة بعد غسل الدجاج.

وتظهر الأعراض خلال يومين إلى خمسة أيام وتشمل:

إسهال شديد قد يحتوي على دم أحيانًا.

آلام حادة في البطن والمعدة.

غثيان وقيء.

ارتفاع في درجة الحرارة.

وفي بعض الحالات النادرة، قد تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب المفاصل أو مشاكل في الأعصاب.

ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدجاج؟

عدم غسله نهائيًا بالماء.

- طهيه جيدًا على درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية لضمان قتل البكتيريا.

- تنظيف الأسطح والأواني التي لامست الدجاج بمطهرات قوية.

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد لمس الدجاج النيئ.

أكدت وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) أن غسل الدجاج النيئ لا يزيل البكتيريا، بل ينشرها في أنحاء المطبخ، لذا يُنصح بتجنبه تمامًا والاعتماد على الطهي الجيد فقط لضمان السلامة.



فيديو قد يعجبك:



