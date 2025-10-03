أضرار خطيرة لطفلك عند تناوله الشاي أو القهوة.. خلي بالك

يُقبل بعض الأهالي على تقديم الشاي أو القهوة لأطفالهم ظنًا منهم أنها مشروبات آمنة أو تساعدهم على التركيز، لكن الأطباء يحذرون من أن هذه المشروبات قد تُسبب أضرارًا صحية خطيرة على المدى القصير والطويل، نظرًا لاحتوائها على مادة الكافيين التي لا يتحملها جسم الطفل كما يتحملها الكبار.

إليك أبرز 7 أضرار يسببها تناول الشاي أو القهوة للأطفال، وفقًا لـ healthline.

1- ضعف امتصاص الحديد

يحتوي الشاي على مركبات "التانين" التي تمنع امتصاص الحديد من الطعام، ما يزيد خطر الإصابة بـ فقر الدم.

2- اضطرابات النوم

الكافيين الموجود في الشاي والقهوة ينبه الجهاز العصبي ويجعل الطفل يعاني من الأرق أو النوم المتقطع.

3- تسارع ضربات القلب

الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب والشعور بالقلق أو العصبية الزائدة.

4- ضعف التركيز والانتباه

على عكس ما يظن البعض، فإن الكافيين الزائد يُربك الجهاز العصبي ويقلل القدرة على التركيز بعد فترة قصيرة من النشاط المؤقت.

5- مشكلات في المعدة

القهوة خصوصًا قد تسبب حموضة المعدة أو اضطراب الجهاز الهضمي لدى الأطفال، بسبب طبيعتها الحمضية.

6- التأثير على نمو العظام

تشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يقلل امتصاص الكالسيوم من الجسم، ما يؤثر سلبًا على نمو العظام والأسنان.

7- الإدمان المبكر على الكافيين

مع الوقت، يعتاد الطفل على تناول الشاي أو القهوة يوميًا، مما يؤدي إلى اعتماد نفسي وجسدي يشبه الإدمان الخفيف.