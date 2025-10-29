7 خطوات ذكية لتقليل مخاطر السكري.. احم صحتك

مرض السكري من النوع الثاني قد يبدو مقلقا، لكنه مرض يمكن الوقاية منه باتباع عادات يومية بسيطة دون الحاجة إلى حرمان نفسك من الطعام أو تغييرات جذرية في حياتك.



وفقا لموقع Mayo Clinic، فإن فقدان 5% إلى 7% من الوزن الزائد يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 60%، خاصة عند دمجه مع النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي الصحي.

نصائح لتقليل مخاطر السكري دون حرمان نفسك

حافظ على وزن صحي

الوزن الزائد، خاصة في منطقة البطن، يزيد من مقاومة الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بالسكري.



مارس النشاط البدني بانتظام

ممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيا، مثل المشي السريع أو السباحة، تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تناول نظام غذائي متوازن

ركز على تناول الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.



قلل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة

اللحوم الحمراء والمصنعة مثل اللحوم المدخنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري، ويمكنك استبدلها بمصادر بروتين صحية مثل الأسماك والدواجن والبقوليات.

تجنب المشروبات السكرية

المشروبات السكرية مثل العصائر والمشروبات الغازية ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ويمكنك استبدلها بالماء أو الشاي الأخضر أو القهوة بدون سكر.

احصل على قسط كاف من النوم

النوم الجيد يعزز من حساسية الأنسولين ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.



راقب مستويات السكر في الدم بانتظام

مراقبة مستويات السكر في الدم تساعد في التعرف المبكر على أي تغييرات أو ارتفاعات غير طبيعية، مما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.