ما علاقة التعرض للضوء ليلا بأمراض القلب؟

كشفت دراسة جديدة لجامعة فلندرز أن التعرض للضوء الساطع ليلا، قد يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بما فيها النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وقصور القلب.

وفي دراسة هي الأكبر من نوعها لاستكشاف تأثير التعرض الشخصي للضوء على صحة القلب، استخدمت أجهزة استشعار توضع على المعصم لأكثر من 89 ألف مشارك في بريطانيا، لمتابعة دامت 9 أعوام.

وحسب "مديكال إكسبريس"، وجدت الدراسة أن الذين تعرضوا للضوء الساطع ليلاً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، مع زيادة بـ 56% في احتمال الإصابة بقصور القلب، وزيادة بـ 47% في احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

وظلت هذه المخاطر مرتفعة حتى بعد مراعاة عوامل أخرى مثل ممارسة الرياضة، والنظام الغذائي، وعادات النوم، والجينات.

وقال الدكتور دانيال ويندريد، المؤلف الرئيسي، إن "الدراسة تُسلّط الضوء على عامل خطر يجهله الكثيرون، ولكنه عامل يسهل معالجته". وأضاف "هذه أول دراسة واسعة النطاق تُظهر أن مجرد التعرض للضوء ليلاً يُعدّ عامل خطر قوياً ومستقلًا لأمراض القلب". وأضاف الدكتور ويندريد أن "تعطيل الساعة البيولوجية الداخلية للجسم من خلال التعرض المتكرر للضوء الساطع ليلاً، في حين يكون الجو عادةً مظلماً، يزيد خطر الإصابة بأمراض قلبية خطيرة".

ودعا فريق البحث إلى مزيد من الأبحاث حول إرشادات الإضاءة في المنازل والمستشفيات والمدن، للمساعدة في تقليل التعرض للضوء ليلاً.