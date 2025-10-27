كيف يؤثر الأسبرين على دماغ وكبد الأطفال؟

حذر متخصصون في المجال الطبي من استخدام مسكن الألم الشائع "الأسبرين" للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاما، لارتباطه بحالة نادرة وخطيرة تُعرف باسم متلازمة راي (Reye’s syndrome)، والتي قد تؤدي إلى تورم الدماغ والكبد وأضرار دائمة إذا لم تُعالج سريعاً.

وأوضح الدكتور سوراج كوكاديا (Dr Sooj) عبر فيديو على منصة تيك توك: "يُمنع إعطاء الأسبرين لمن هم دون 16 عاماً إلا تحت إشراف طبي لعلاج حالات نادرة مثل مرض كاواساكي"، مؤكداً أن حتى الأسبرين منخفض الجرعة، المعروف أحيانًا بـ"أسبرين الأطفال"، غير مناسب إلا بوصفة طبية محددة.

تحدث متلازمة راي عادة بعد إصابة الطفل بأمراض شائعة مثل الإنفلونزا أو الجدري المائي، وتشمل أعراضها:

القيء المستمر والنعاس وفقدان الطاقة.

الارتباك وتغيرات سلوكية مثل الانفعال أو العدوانية.

التنفس السريع وزيادة معدل ضربات القلب.

التشنجات وفقدان الوعي.

ونصح موقع NHS بضرورة الاتصال بالطبيب أو رقم الطوارئ عند ملاحظة أي من هذه الأعراض، وبتوخي الحذر لدى الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية من الأسبرين، مشاكل في الكبد أو الكلى، الربو، أو نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية.

وأكد الخبراء أن الوعي المبكر بالعلامات التحذيرية قد ينقذ حياة الأطفال ويحد من المضاعفات الخطيرة لمتلازمة راي.