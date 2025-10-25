إعلان

أخطر مشروب للقلب والمخ.. احذر الإفراط في تناوله يوميا

كتبت- شيماء مرسي

01:30 م 25/10/2025

صورة تعبيرية

مشروبات الطاقة أصبحت خيارا شائعا جدا للكثيرين الذين يبحثون عن دفعة سريعة من الطاقة لمكافحة التعب والنعاس، خاصة خلال فترات العمل الطويلة أو الدراسة أو قبل ممارسة الرياضة.

وفيما يلي، نرصد لكم أضرار تناول مشروبات الطاقة على القلب والمخ، وفق ما كشف موقع "clevelandclinic".

مشروبات الطاقة والقلب

مشروبات الطاقة قد تسبب السكتة الدماغية والنوبة القلبية ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية.

وهذا التشنج المفاجئ للأوعية الدموية في الدماغ قد يقلل من تدفق الدم إليه أو يسبب نزيف .

وليس من غير المألوف أن يشعر الأفراد بالتوتر أو القلق بعد تناول الكافيين وحده.

كما أن الإفراط في تناولها قد يسبب آثار قلبية وعائية، مثل زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

مشروبات الطاقة والمخ

مشروبات الطاقة ضارة للأطفال والمراهقين، وذلك بفضل محتواها العالي من الكافيين والمنبهات على نمو الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات عصبية ونفسية.

أضرار أخرى لـ مشروبات الطاقة

-القلق.

-الاكتئاب.

-الإسهال.

-الهلوسة.

-الصداع.

-تقلبات المزاج.

-الغثيان.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-تسوس الأسنان.

-زيادة الوزن.

