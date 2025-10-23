البطاطا أكثر من مجرد طعم لذيذ.. وهذه فوائد صحية مذهلة

كتبت- نرمين ضيف الله:

غالباً ما يُنظر إلى البطاطا على أنها مصدر فائق للكربوهيدرات فقط، لكن الأبحاث الحديثة تكشف أنها تحتوي على عدة مركّبات غذائية ذات دور فعّال في دعم الصحة.

إليك 5 فوائد صحية متميزة تُبرز القيمة الحقيقية للبطاطا، وفق "هيلث لاين".

مصدر ممتاز للبوتاسيوم والفيتامين C

البطاطا تُعد من المصادر الجيدة للبوتاسيوم، وهو معدن ضروري يساعد في تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب والعضلات. كما تحتوي على فيتامين C الذي يُعد مضاد أكسدة قوي يدعم المناعة ويساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة الجهاز الهضمي والأمعاء

البطاطا تحتوي على نشا مقاوم (Resistant Starch) وبعض الألياف الغذائية، خصوصًا عند تبريدها بعد الطهي، مما يعزز النمو الصحي لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

هذا النشا المقاوم يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة، ويساعد في تحسين صحة القولون وتنظيم حركات الأمعاء.

خصائص مضادة للالتهاب وتخفيف الإجهاد التأكسدي

البطاطا، وخصوصًا الأصناف الملونة مثل الأرجواني، تحتوي على مركّبات مثل الأنثوسيانين والفينولات، التي أظهرت نشاطًا مضادًا للأكسدة والالتهاب في تجارب مخبرية وسريرية.

هذه المركّبات يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، وقد تُقلل من مخاطر أمراض مزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في إدارة الوزن

على الرغم من كونها مصدراً للكربوهيدرات، فإن البطاطا تحتوي على كميات جيدة من الألياف والنشا المقاوم، وهي عناصر تُبطئ الهضم وتطيل الشعور بالشبع.

بعض الدراسات أظهرت أن استبدال مصادر نشائية أقل جودة بالبطاطا يمكن أن يُحسّن تكوين الجسم دون ضرر على مستويات السكر أو الدهون في الدم.

التأثير الإيجابي على ضغط الدم وصحة القلب

بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم، تُسهم البطاطا في تنظيم ضغط الدم، مع مساهمة الألياف والمركّبات النباتية في خفض مستويات الكوليسترول الضار.