4 أطعمة تساعدك على النوم والتغلب على الأرق

سر النوم العميق لا يكون في الأدوية، بل في بعض الأطعمة التي تحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتنظيم الساعة البيولوجية، ما يسهم في تحسين جودة النوم دون آثار جانبية.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة التي ينصح بها الأطباء لدعم النوم الصحي، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

الكرز

يحتوي الكرز على نسبة عالية من هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، لذا تناوله يوميا يزيد من مدة النوم بنحو ساعة ويحسن جودته.

للحصول على نتائج فعالة، يفضل تناول الثمار الطازجة مساء بدلا من العصير.

الكيمتشي

الطبق الكوري الشهير الكيمتشي يحتوي على بروبيوتيك طبيعي يعزز صحة الأمعاء، ويسهم في إنتاج السيروتونين، أحد المركبات المرتبطة بالاسترخاء وتحسين المزاج.

بذور اليقطين

مصدرا غنيا بالمغنيسيوم والتربتوفان، الذي يتحول في الجسم إلى ميلاتونين، ما يساعد على النوم العميق.

لذا ينصح بتناول ملعقة إلى ملعقتين منها مساء كوجبة خفيفة مشبعة ومهدئة.

الأعشاب البحرية

غنية بأوميجا 3 ومعادن داعمة للجهاز العصبي، تساعد الأعشاب البحرية في تنظيم هرمونات التوتر ودعم إنتاج الميلاتونين، لذا إضافتها إلى النظام الغذائي عدة مرات أسبوعيا يحسن من وظائف الغدة الدرقية ويسهم في تعزيز جودة النوم.

اقرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



