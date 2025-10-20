دراسة: حمض في الأطعمة يعزز شفاء أمعاء مرضى السرطان بعد العلاج

كشفت دراسة جديدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن حمضاً أمينياً شائعاً يوجد في الأطعمة اليومية مثل اللحوم والجبن والمكسرات والفاصوليا قد يساعد الأمعاء على التعافي بعد العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للسرطان.

وأوضحت الدراسة، التي أُجريت على الفئران ونشرتها مجلة Nature، أن السيستين، وهو حمض أميني يحتوي على الكبريت ويتواجد في اللحوم والجبن والمكسرات والفاصوليا، أظهر قدرة قوية على تجديد الخلايا الجذعية والخلايا المعوية المبكرة المتضررة أثناء علاج السرطان.

وقال عمر يلماز، مدير مبادرة الخلايا الجذعية في MIT والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا قُدّم للمرضى نظام غذائي غني بالسيستين أو مكملات غذائية تحتوي عليه، فقد يساعد ذلك في الحد من أضرار العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، والأفضل أنه مركب طبيعي موجود في الطعام".

وأشارت الدراسة إلى أن السيستين يعزز أيضاً نشاط الخلايا المناعية التي تطلق إشارات تحفز إصلاح الأنسجة وتجديدها. كما أظهرت النتائج أن النظام الغذائي الغني بالسيستين ساعد الأمعاء على التعافي من آثار دواء 5-فلورويوراسيل المستخدم لعلاج سرطاني القولون والبنكرياس، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز".

وقال الباحث فانجتاو تشي، قائد الدراسة: "قسّمنا الفئران إلى مجموعات تتناول أحماضاً أمينية مختلفة، ووجدنا أن السيستين الأكثر فعالية في تحفيز تجدد خلايا الأمعاء الدقيقة، وهي المنطقة الأساسية لامتصاص البروتينات".

وأضاف عمر يلماز أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تحدد حمضاً أمينياً واحداً لديه قدرة واضحة على تجديد خلايا الأمعاء، بعد أن درس الفريق سابقاً تأثير الصيام القصير أو الأطعمة الغنية بالدهون. ويجري الفريق حاليًا دراسة تأثير السيستين على تجدد بصيلات الشعر، بالإضافة إلى استكشاف أحماض أمينية أخرى قد تساهم في تجدد الخلايا.

ومن جهتها، قالت الدكتورة آمي هورنامان، المتخصصة في الطب الوظيفي: "النتائج واعدة لكنها تحتاج إلى تأكيد في تجارب بشرية قبل التوصية بها سريرياً. السيستين ليس علاجاً سحرياً، لكنه أداة مفيدة يمكن الحصول عليها من الطعام أولًا، أو عبر مكملات تحت إشراف طبي، إلى جانب نظام متوازن من البروتين والألياف ودعم صحة الأمعاء".

وأوضحت هورنامان أن الاحتياجات اليومية من الأحماض الأمينية الكبريتية تتراوح بين 13 و19 مليغراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ويمكن تلبيتها من نظام غذائي متنوع. كما نصحت مرضى السرطان بالحفاظ على الترطيب، والتركيز على البروتين والألياف الخفيفة، وتجنب مكملات مضادات الأكسدة عالية الجرعة أثناء العلاج إلا بإشراف الطبيب.