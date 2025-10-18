لن تتوقع- 4 فوائد مذهلة لتناول حبات من الفراولة على صحة الجسم

الفراولة من الفواكه اللذيذة والمحبوبة لدى الكبار والصغار، وتتميز بلونها الأحمر الزاهي وطعمها المنعش.

لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن هذه الفاكهة الصغيرة تحمل في طياتها فوائد صحية كبيرة تجعلها خيارًا ممتازًا ضمن النظام الغذائي اليومي.

إليك 4 فوائد مهمة لتناول الفراولة على صحة الجسم، وفق "هيلث لاين".

تعزز صحة القلب

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين والبوتاسيوم، والتي تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم الدورة الدموية

تقوي جهاز المناعة

تعد الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين C الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة، ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات بشكل طبيعي

تحسن صحة البشرة

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات، تساعد الفراولة في حماية خلايا الجلد من التلف، وتُساهم في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين نضارة البشرة

تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

الفراولة تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، كما أنها تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستوى السكر بعد الوجبات