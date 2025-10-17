لن تتوقع.. فوائد القرفة على صحة الجسم

القرفة ليست مجرد بهار يُضاف للطعام لإعطائه نكهة مميزة، بل لها فوائد صحية مذهلة قد لا يتوقعها الكثيرون خاصة عند تناولها بانتظام وبكميات معتدلة.

4 فوائد رائعة للقرفة على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

تنظيم مستويات السكر في الدم

القرفة تُعتبر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد على **تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

هذا يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يمكن أن تساعد في تنظيم الجلوكوز بعد الوجبات.

محاربة الالتهابات ومضادة للأكسدة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة مثل البولي فينولات، وهي مركبات تساهم في:

تقليل الالتهابات المزمنة

مكافحة الجذور الحرة

حماية الجسم من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة مثل السرطان

تعزيز صحة القلب

تناول القرفة يمكن أن يُساهم في:

خفض ضغط الدم

تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)

هذا كله ينعكس بشكل إيجابي على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ

القرفة تُستخدم منذ قرون كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، فهي:

تحفز حركة الأمعاء

تخفف من الغازات والانتفاخ

تقلل من التقلصات المعوية

لذلك هي مثالية بعد الوجبات الثقيلة أو عند الشعور بعدم الارتياح في المعدة.