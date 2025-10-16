فوائد مذهلة لإضافة التوابل إلى طعامك.. تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة طبية حديثة أن التوابل الشائعة في المطابخ حول العالم لا تقتصر على تحسين نكهة الطعام فقط، بل أيضا من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تؤدي دورا أساسيا في دعم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجسم.

وأشارت مجلة Nutrients إلى أن دراسة أجراها باحثون من جامعة أيداهو الأمريكية أظهرت أن البالغين يحصلون في المتوسط على نحو 680 ملج من مادة البوليفينول شهريا من التوابل وحدها، أي ما يعادل حوالي 12% من إجمالي المدخول الغذائي لهذه المركبات، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وتُعرف البوليفينولات بقدرتها على مكافحة الالتهابات، والمساهمة في حماية القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الأيض وإبطاء وتيرة شيخوخة الخلايا.

وأظهرت بيانات الدراسة أن أكثر التوابل استخدامًا بين المشاركين كانت الفلفل الأسود، القرفة، والقرنفل، والتي تبين أنها من أبرز المصادر الغذائية للبوليفينول، وفقا لقاعدة بيانات Phenol-Explorer التي أشارت إلى احتوائها على تركيزات مرتفعة من المركبات النشطة المفيدة.

وفي تعليقهم على النتائج، أشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات الغذائية تهمل التوابل كعنصر فعال في النظام الغذائي، ما يؤدي إلى تقليل تقدير كمية مضادات الأكسدة التي يستهلكها الأفراد.

وأضافوا أن دمج التوابل في النظام الغذائي وسيلة بسيطة وفعالة لتعزيز القيمة الغذائية للطعام دون زيادة في السعرات الحرارية.

كما شددوا على أهمية إدراج التوابل في الدراسات الغذائية المستقبلية لتقييم مساهمتها بدقة أكبر في تعزيز الصحة العامة، خاصة أن بعض التوابل مثل الكركم، القرفة، الزنجبيل، والفلفل، مصادر بارزة للمواد النشطة بيولوجيا، التي تدعم المناعة، تحافظ على صحة القلب، وتسهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.