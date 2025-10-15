الفول السوداني.. فوائد صحية متنوعة وتحذيرات لا تغفلها

يعتبر الفول السوداني أحد أكثر البقوليات شعبية حول العالم، ويستهلك بطرق متعددة من مسلوق إلى محمص أو على شكل زبدة، بفضل طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

وفقا لـ BBC، يعد الفول السوداني غذاء بسيط يحمل في طياته فوائد صحية متعددة، إلى جانب بعض المخاطر التي يجب الانتباه لها لضمان استهلاكه بشكل آمن.

فوائد غذائية متعددة

تؤكد اختصاصية التغذية عائشة بلال أحمد أن الفول السوداني مصدر غني بالبروتين النباتي، والدهون الصحية التي تدعم الجهاز المناعي وتوفر الطاقة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية لإصلاح الأنسجة ونمو الجسم.

ويحتوي الفول السوداني على حمض الأرجينين الذي يساعد في تحسين تدفق الدم عبر زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما قد يساهم في دعم الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء بشكل غير مباشر، من خلال تحسين مستويات الهرمونات وتقليل التوتر.

دعم القلب والدماغ

لا يقتصر دور الفول السوداني على دعم النمو فحسب، بل يمتد ليشمل صحة القلب عبر الدهون غير المشبعة ومادة الريسفيراترول التي قد تخفض الكوليسترول الضار وتحسن وظائف القلب.

كما يعزز الفول السوداني صحة الدماغ، حيث يحتوي على النياسين والفولات اللذين يساعدان في تقليل مشاكل التقدم في السن، ويحافظان على الوظائف العقلية.

عناية بالبشرة والوزن

يعد الفول السوداني أيضا مصدرا هاما لفيتامين E والبيوتين، مما ينعكس إيجابا على صحة الجلد والشعر.

أما محتواه من الألياف والبروتين فيعزز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم بالوزن، كما أنه يمد الجسم بالحديد وحمض الفوليك، اللذين يدعمان نمو الجنين ويقيان من فقر الدم لدى النساء الحوامل.

مخاطر محتملة ونصائح للاستهلاك الآمن

ورغم فوائده المتعددة، فإن الفول السوداني قد يحمل بعض المخاطر، أبرزها احتمال التعرض لتسمم الأفلاتوكسين الناتج عن فطريات قد تنمو عند التخزين غير الصحيح، بالإضافة إلى الحساسية التي تعد من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا وقد تسبب ردود فعل متفاوتة الخطورة، قد تصل إلى الصدمة التحسسية.

لتجنب هذه المخاطر، ينصح باستهلاك الفول السوداني بكميات معتدلة، وتحميصه أو سلقه جيدا، والحرص على تخزينه في مكان جاف ومحكم الإغلاق، وتجنب المكسرات العفنة أو ذات الطعم المر.