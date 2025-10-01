الشاي الأسود يحمي قلبك.. ولكن الجرعة الفعالة قد تفاجئك

في مفاجأة علمية جديدة، كشف باحثون عن أن الشاي الأسود، المشروب اليومي لملايين حول العالم، يمكن أن يكون سلاحا فعالا ضد أمراض القلب، بشرط تناوله بكمية "غير معتادة"، فكم تحتاج فعليا من الأكواب يوميا لتحمي قلبك؟



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء بجامعة نانينغ الصينية أن تناول 10 أكواب يوميا من الشاي الأسود غير المحلى، أي ما يعادل حوالي 1.2 لتر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بمن لا يشربون الشاي إطلاقا.

أما من يكتفون بتناول كوبين فقط في اليوم، فانخفضت لديهم نسبة الخطر بشكل محدود لم يتجاوز 5%.

تحليل بيانات لما يقارب المليون شخص

اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية وتحليل مشترك لنتائج 14 دراسة سابقة، شملت بيانات 958,477 مشاركا من عدة دول، وتبين أن 16,990 منهم قد أصيبوا بأمراض القلب.

وجاء في نتائج الفريق الطبي:"نتائجنا تدعم التوصيات التي تشجع على إدراج الشاي الأسود ضمن نمط الحياة الصحي، فهناك ارتباط واضح بين استهلاكه وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب".

الشاي الأسود يثبت فعاليته

ورغم أن الشاي الأخضر لطالما تصدر قائمة المشروبات الصحية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ونسبة كافيين أقل، فإن هذه الدراسة الجديدة تعزز مكانة الشاي الأسود كمشروب مفيد للقلب.

ومع ذلك، لا تزال الآلية البيولوجية التي تفسر هذا التأثير الإيجابي غير واضحة تماما، وهو ما يدفع الباحثين إلى الدعوة لمزيد من الدراسات في المستقبل.

توصيات صحية.. لكن بحذر

بينما تبدو النتائج واعدة، ينصح بعدم الإفراط المفاجئ في تناول الشاي، خصوصا لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو يتناولون أدوية قد تتفاعل مع الكافيين.