بسيطة وموفرة.. حيلة ذكية تحميك من 4 أمراض مزمنة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة توركو، أن النشاط البدني قد يساهم في تخفيف آلام الظهر المزمنة.

واستهدفت الدراسة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وفقًا لما ذكره موقع Hindustan Times.

وشملت الدراسة 64 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وجرى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين؛ طُلب من المجموعة الأولى تقليل وقت الجلوس وممارسة تمارين خفيفة في روتينهم اليومي، بينما استمرت المجموعة الأخرى في روتينها المعتاد.

وأوضحت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني وتجنب الخمول يمكن أن يسهم بشكل كبير في علاج آلام الظهر وتحسين الصحة العامة.

وينصح المرضى الذين يعانون من آلام الظهر بتبني هذه العادة البسيطة للوقاية من مشاكل صحية أخرى.

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