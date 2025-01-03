هذا النوع من الشاي يقي من مرض الكوليسترول ويزيد نسبة الخصوبة

كتبت- أسماء العمدة:

الشاي مشروب شائع جدًا حول العالم، ويُعتبر من أكثر المشروبات استهلاكًا بعد الماء. له تاريخ طويل وثقافة غنية تمتد عبر قارات عديدة.

ووفقًا لـ medicalxpress هناك أنواع عديدة من الشاي تختلف في طريقة معالجتها وأكسدتها، مما يُنتج نكهات وخصائص مختلفة.

أظهرت بعض الدراسات أن أنواعًا معينة من الشاي، مثل الشاي الأخضر والأسود، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك لاحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد

هذه المركبات قد تساهم في منع تأكسد الكوليسترول LDL وتقليل تراكمه في الشرايين.

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل أنواع الشاي لخفض الكوليسترول، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكاتيكين، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول LDL والكوليسترول الكلي.

يحتوي على مركبات مثل الثيفلافين والثيروبيجين، التي قد تساهم أيضًا في خفض الكوليسترول الضار.

تأثير الشاي على الخصوبة

أن الشاي يزيد الخصوبة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي قد تؤدي دورًا في تحسين صحة الحيوانات المنوية والبويضات، وبالتالي قد تساهم في تحسين فرص الإنجاب.

قد تساعد في حماية الخلايا التناسلية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يحسن جودة الحيوانات المنوية والبويضات.

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