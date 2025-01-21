فاكهة لعلاج الإمساك ومشكلات الجهاز الهضمى- تناولها في الصباح

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من مشكلات في الهضم أو الإمساك، لذا، يبحثون عن حل طبيعي وفعال للمساعدة في علاج هذه المشكلة.

وهناك فاكهة يمكنك تناولها في الصباح تعمل كمهديء طبيعي للجهاز الهضمي وتعالج الإمساك وهي "الكيوي"، وفقا لموقع "health".

سلاح فعال ضد الإمساك

الكيوي غني بتركيبة فريدة من نوعها تجعله سلاحا فعالا ضد الإمساك، فهو غني بالألياف التي تعمل كـ "مكنسة" طبيعية تنظف الأمعاء وتساعد على حركة الطعام بسهولة ويسر، بينما يُسهم الماء في ترطيب الأمعاء وتليين البراز، مما يسهل عملية الإخراج.

إنزيم سحري لسهولة الهضم

بالإضافة إلى الألياف والماء، يحتوي الكيوي على إنزيم فريد يسمى "الأكتينيدين"، يساعد على تحويل البروتينات المعقدة إلى قطع صغيرة يسهل هضمها، ما يقلل من العبء على الجهاز الهضمي ويخفف من الشعور بالانتفاخ والغازات.

فوائد أخرى لتناول الكيوي:

- خفض مستويات الضغط المرتفعة، لاحتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم.

- يحتوي الكيوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساهم في الحصول على بشرة نضرة وشابة.

- يعد الكيوي مصدرا جيدا للحديد، مما يجعله مفيدا للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم.

- بفضل غناه بفيتامين C، يعزز الكيوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

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