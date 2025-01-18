بمكونات بسيطة.. وصفة سحرية تحمي من الإنفلونزا وتحارب العدوى

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت أخصائية التغذية الأمريكية "لو ريز" عن وصفة سحرية تعالج الإنفلونزا وتحارب العدوى وتحمي من الأمراض.

وتحتوي الوصفة على مكونات بسيطة تتميز بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

مكونات الوصفة:

2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل

1 ملعقة كبيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

رشة فلفل أسود

الفلفل الحار

القرفة

عسل

وأوضحت "لو ريز" أنه يمكن تناول ملعقة واحدة من هذا الخليط أو تخفيفه بالماء الدافئ، والاحتفاظ به لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ويتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للميكروبات والأكسدة، كما أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار تخفف من الاحتقان والعطس.

كما أنّ الثوم غني بألياف الأنسولين الحيوية التي تدعم صحة الأمعاء، وتتمتع بخصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويحتوي على الأليسين، وهو مضاد حيوي طبيعي يستخدم لمحاربة الأمراض والعدوى.

ويحتوي العسل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تساعد على تقوية المناعة والوقاية من الأمراض.

ويضم الكركم عنصر الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات.

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