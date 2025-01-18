دراسة استخدام الشاشات أثناء الوجبات يعرض صحة الأطفال للخطر

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو يشاهدون التلفزيون أثناء تناول الطعام يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن بشكل كبير.

فقد أظهرت الأبحاث أن الانشغال بالشاشات أثناء الوجبات يعوق قدرة الأطفال على الشعور بالشبع بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تناولهم كميات أكبر من الطعام، وفق "ديلي ميل".

أشارت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة مينهو في البرتغال إلى أن الأطفال الذين يسمح لهم باستخدام الأجهزة أثناء الوجبات كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 15% مقارنة بأولئك الذين لا يُسمح لهم بذلك.

تم إجراء البحث على عادات تناول الطعام لـ 735 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، حيث قام الباحثون بسؤال الأطفال عن الأطعمة التي تناولها كل منهم في الـ 24 ساعة الماضية، وكذلك استفسروا من الآباء عن القواعد المتبعة في منازلهم بشأن استخدام الشاشات أثناء الوجبات.

ووفقاً للدراسة، يرتبط قضاء وقت طويل أمام الشاشات بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وسوء النوم.

وقد أظهرت إحصائيات الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" أن 91% من الأطفال في المملكة المتحدة يمتلكون هواتف ذكية في سن 11 عاماً، وأن الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات يقضي في المتوسط ساعتين و45 دقيقة على الإنترنت يومياً، وترتفع هذه المدة إلى أكثر من 4 ساعات يومياً بحلول المرحلة الثانوية.

وقد أشار تام فري، مؤسس مؤسسة نمو الطفل، إلى أن السماح للأطفال بتناول الطعام بينما هم يتصفحون الإنترنت أو يشاهدون التلفزيون أصبح أسلوب حياة للعديد من العائلات في المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم.