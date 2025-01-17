يقي من مرض السكري.. مشروب يقوى قلبك ويخفض الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات الشهيرة، الموجودة في أغلب المنازل، أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، مثل خفض الكوليسترول وحماية القلب.

القرفة والقلب

وبحسب موقع hindustantimes، يمكن لتناول مشروب القرفة أن يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويحميك من الأمراض الخطيرة.

القرفة والكوليسترول

مشروب القرفة يمكن أن يقلل الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة، أو مستويات الكوليسترول السيئ والتي تساهم في أمراض القلب.

القرفة والسكري

يعمل مشروب القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز بشكل أفضل.

كمتا يمكن لتناول القرفة أن يخفض نسبة السكر في الدم، ما يساعد على إدارة الوزن.

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