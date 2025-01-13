8 أطعمة تنظم إنتاج الهرمونات وتحمي من الالتهاب

كشفت الدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا أخصائية الغدد الصماء أن الجسم يحتاج في موسم البرد إلى عناية خاصة، حيث يعاني البعض من سوء المزاج وزيادة الوزن.

وقد تلعب التغذية دورا مهما أيضا فهي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الهرمونات في الجسم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقد يعاني كثيرون من الاختلالات الهرمونية والتعب وتقلب المزاج وصعوبة السيطرة على الوزن، ولكن اتباع نظام غذائي صحيح يمكن أن يحسن الصحة كثيرا.

وأوضحت أن الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكريل والسردين قد تساعد على تنظيم إنتاج الهرمونات وخفض مستوى الالتهابات في الجسم وتحسن عمل الغدة الدرقية، وذلك بفضل احتوائها على أحماض أوميجا3 الدهنية، لذلك يكفي تناول 1-2 وجبة منها في الأسبوع للشعور بتغيرات إيجابية.

والأفوكادو قد يساعد على تحقيق ذلك بفضل احتوائه على دهون صحية ضرورية لتركيب الهرمونات وفيتامين Е الذي يدعم الوظيفة الإنجابية، حيث يكفي تناول نصف حبة منه في اليوم.

أما مخلل الملفوف فيأتي ثالثا في القائمة، حيث تشتهر الأطعمة المخمرة بخصائصها المفيدة، ومع ذلك، غالبا ما يقلل التأثير الإيجابي لمخلل الملفوف على مستوى الهرمونات.

كما أن مخلل الملفوف غني بالبكتيريا المفيدة التي تدعم صحة الأمعاء. والأمعاء الصحية هي المفتاح لامتصاص العناصر المغذية بشكل صحيح وإنتاج بعض الهرمونات. وعلاوة على ذلك مخلل الملفوف غني بفيتامين C والألياف الغذائية.

ويحتل الكركم المرتبة الرابعة في هذه القائمة لأنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم مستوى الكورتيزول (هرمون الإجهاد) في الجسم، لذلك يجب إضافته إلى الحساء والعصائر والحليب الدافئ قبل النوم.

والجوز غني بالمغنيسيوم الضروري لعمل الغدد الكظرية المسؤولة عن إنتاج الكورتيزول والأدرينالين، حيث يكفي تناول حفنة من الجوز في اليوم للحصول على النتائج المطلوبة.

وأشارت أخصائية الغدد الصماء أن إضافة هذه المنتجات في النظام الغذائي لا يضمن الحل الكامل للمشكلات الهرمونية لأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر.

والتغذية الصحيحة هي جزء من استراتيجية دعم منظومة الغدد الصماء، لذلك يجب أن يصاحبها أيضا النشاط البدني والنوم الجيد والتحكم بالإجهاد.

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