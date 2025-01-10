يقوي القلب والكبد.. نوع طعام يحمي الكلي من الأمراض

كتبت- آلاء نبيل:

القلقاس من الخضروات المميزة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ولكن يجهل البعض تأثيرها على صحة الجسم وبعض الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والكلى والقلب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ العناصر الغذائية الموجودة فيه، مثل مضادات الأكسدة، تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعزيز صحته، وحمايته من الأمراض.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنّ القلقاس يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مركبات يمكن أن تتجمع في الكلى وتؤدي إلى تكوين حصوات، ومن أكثر الأشخاص المعرضين لذلك، الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو لديهم تاريخ عائلي من حصوات الكلى، لذا يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص عند تناول القلقاس.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، القلقاس غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لصحة القلب، وذلك لدوره في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب، كما أن الألياف الغذائية الموجودة في القلقاس تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار من الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح بأنّه بالرغم من فوائد القلقاس المتعددة، وسعره الذي يتراوح من 12 إلى 15 جنيهًا في الأسواق المصرية بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إلا أنّه من الضرورة الاعتدال في تناول القلقاس، حتى لا تحدث نتائج عكسية تحديدًا في الكلى، والحرص على شرب كميات كافية من الماء التي تساعد على طرد الأوكسالات من الجسم.

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