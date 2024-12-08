"مش محتاج رجيم".. 5 أطعمة تفقدك الوزن الزائد بسرعة مذهلة

كتب- أحمد الضبع:

هناك مجموعة من الأطعمة يمكن أن تساعد في خسارة الوزن بشكل فعال وبسرعة، دون الحاجة إلى الحرمان من الأكل أو اتباع أنظمة غذائية قاسية، حسبما أكد الدكتور شريف صبري، أخصائي التغذية العلاجية.

أطعمة تفقدك الوزن الزائد

وأوضح "صبري" لـ"مصراوي" أن هذه الأطعمة تتميز بقدرتها على تحفيز الأيض وحرق الدهون، ما يؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد بسرعة مذهلة، وتشمل:

الخس

يعتبر الخس من الأطعمة المثالية للرجيم، ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا ممتازًا في أي نظام غذائي.

الجرجير

من المعروف أن الجرجير يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مثل فيتامين C والكالسيوم والحديد، كما أنه يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويساهم في تحفيز الجسم على حرق الدهون.

الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات فاعلية في حرق الدهون، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تسهم في تسريع عملية الأيض، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا المشروب من قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة.

عصير الجريب فروت

يمتاز عصير الجريب فروت بقدرته على خفض مستويات الأنسولين في الدم، ما يساهم في تقليل تخزين الدهون في الجسم، كما أن احتواءه على فيتامين C يعزز من صحة الجهاز المناعي ويساعد في الحفاظ على الطاقة أثناء فقدان الوزن.

الأفوكادو

بالرغم من أن الأفوكادو يحتوي على الدهون، إلا أنها دهون صحية ومفيدة للجسم، تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أن الأفوكادو يحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساهم في تعزيز عملية حرق الدهون.

نصائح لخسارة الوزن بسرعة

إلى جانب تناول هذه الأطعمة، ينصح الدكتور شريف صبري بتقليل تناول النشويات والسكريات في النظام الغذائي، لأنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، مع ضرورة تقليل الدهون المشبعة، والتي تعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.

من جهة أخرى، يجب التركيز على تناول البروتينات سواء الحيوانية أو النباتية، كونها من العناصر الأساسية التي تدعم بناء العضلات وتعزز عملية حرق الدهون، وفقًا لاستشاري التغذية.

وشدد الدكتور صبري على أهمية ممارسة رياضة المشي بانتظام، لأنها تسهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى توزيع الوجبات على مدار اليوم لتجنب الشعور بالجوع الشديد، الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

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