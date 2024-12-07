السكتة الدماغية.. طعام يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

إجراء تغيير بسيط في نظامك الغذائي قد يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27%، وكشفت دراسة جديدة أن السر في الحماية من مشاكل القلب والأوعية الدموية قد يكون سهلاً مثل تغيير مصادر البروتين.

وأظهرت الأبحاث التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن استبدال بعض البروتينات الحيوانية في وجبات الطعام بخيارات نباتية يمكن أن يعزز صحة قلبك.

وفي إطار الدراسة، قام باحثو هارفارد بتتبع ما يقرب من 203 آلاف شخص على مدى فترة 30 عاما، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على أعلى نسبة من البروتين النباتي إلى البروتين الحيواني شهدوا انخفاضًا مذهلاً بنسبة 19% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وانخفاضًا بنسبة 27% في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي الأمريكي المتوسط حاليا يحتوي على نسبة 1:3 من البروتين النباتي إلى البروتين الحيواني.

وقالت المؤلفة الرئيسية أندريا جلين: "يتناول الأمريكيون العاديون نسبة 1:3 من البروتين النباتي إلى البروتين الحيواني. وتشير نتائجنا إلى أن نسبة 1:2 على الأقل أكثر فعالية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

ومع ذلك، فإنهم لا ينصحون بالاستغناء عن اللحوم تمامًا، بل بالاستعاضة عن أنواع معينة من اللحوم بشكل استراتيجي.

ويتضمن الخيار الأكثر صحة استبدال اللحوم الحمراء والمصنعة ببدائل نباتية غنية بالبروتين مثل المكسرات والبقوليات، وذلك لأن هذه البروتينات النباتية توفر الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن والدهون الصحية التي تساهم في تحسين ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

ومع ذلك، وجد أن زيادة تناول البروتين النباتي يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب التاجية بشكل أكبر.

وأمراض القلب التاجية هي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وفي حين أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يستقر عند نسبة 1:2 من البروتين النباتي إلى الحيواني، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يستمر في الانخفاض مع تناول كميات أكبر من البروتين النباتي.

وأضاف المؤلف الرئيسي فرانك هو: "يحتاج معظمنا إلى البدء في تحويل أنظمتنا الغذائية نحو البروتينات النباتية، ويمكننا القيام بذلك من خلال تقليل تناول اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمصنعة، وتناول المزيد من البقول والمكسرات".

وتتضمن بعض الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين ما يلي:

العدس والفاصوليا

المكسرات والبذور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ربطت فيه أبحاث سابقة بين استهلاك اللحوم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020، أن اللحوم المصنعة أو اللحوم الحمراء غير المصنعة أو الدواجن كانت مرتبطة بزيادة صغيرة في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب والوفاة المرتبطة بأمراض القلب والدورة الدموية.

اقرأ أيضا:

يقي من مرض السكري.. خضار يكافح السرطان ويقوي القلب

3 أطعمة سحرية تنظف الكلى من السموم.. تناولها على الفور

10 صور لأغلى شجرة كريسماس في العالم.. لن تتوقع سعرها

أخفت 7 مليارات جنيه.. عصابة تستخدم الخضروات لتهريب المخدرات

حدث فلكي يغير حياتهم.. تحذير لمواليد 4 أبراج فلكية من أزمات عاطفية ومالية