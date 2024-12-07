مفاجأة.. وزن الأب يؤثر المولود بهذه الطريقة

وكالات

أظهرت دراسة أجريت في البرازيل، شملت 89 أسرة، وجود ارتباط بين زيادة وزن الأب ووزن المولود عند الولادة.

وتبين أن زيادة وزن الأب قد تؤدي إلى انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وكشفت النتائج التي نُشرت في "مديكال إكسبريس" عن تأثير سلبي للوزن الزائد لدى الأب على نمو الجنين، حيث تم رصد ارتباط عكسي بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) للأب ومحيط رأس الطفل عند الولادة، أي أنه كلما زاد محيط خصر الأب، كان محيط رأس الطفل أصغر. ويعد محيط الرأس عند الولادة أحد المؤشرات الرئيسية للنمو.

وأجريت الدراسة في جامعة ساو باولو، وأكدت النتائج أن القضايا المتعلقة بالنمو البشري لا تقتصر على الأم فقط، بل يجب على الأب أيضاً الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء حمل زوجته.

كما أظهرت الدراسات أن وزن الولادة يعد مؤشرًا مهمًا للصحة العامة، حيث يعكس تأثيره على صحة الطفل في مراحل لاحقة من الحياة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2، السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة وزن الأب قد يؤدي إلى تغييرات وراثية تؤثر على نمو الجنين، ما قد يعوق تحقيق إمكانات النمو الجينية للطفل.

وأوصى الباحثون الآباء بضرورة تعديل عاداتهم الصحية والغذائية قبل الحمل لضمان صحة المولود، وعدم اقتصار هذه التعديلات على الأم فقط.