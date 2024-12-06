خطأ شائع يرتكبه مرضي السكري عند الاسيقاظ صباحا.. لا تتجاهله

يعاني الكثير من مرضى السكري من تقلبات في مستوى السكر في الدم، خاصة في الصباح الباكر، هذا التقلب قد يكون ناتجاً عن أخطاء شائعة يرتكبها المرضى دون أن يدرك،

وبحسب ما ورد عبر صحيفة healthline إليك الأخطاء التي يرتكبها مريض السكري عند الاستيقاظ صباحا.

تخطي جرعة الدواء

قد ينسى المريض تناول جرعة الدواء قبل النوم أو في وقت مبكر من الصباح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

يجب الالتزام بدقة بجدول الأدوية الموصوف من قبل الطبيب وتحديد مكان ثابت لتخزين الأدوية لتسهيل تذكرها.

تناول وجبة دسمة قبل النوم

تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات قبل النوم يزيد من مستوى السكر في الدم خلال الليل، مما يؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير في الصباح.

يجب تجنب تناول وجبات دسمة قبل النوم ويفضل تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على بروتين وألياف قبل النوم بوقت كافٍ.

عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام

ممارسة النشاط البدني بانتظام يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وبالتالي خفض مستوى السكر في الدم.

يجب ممارسة تمارين رياضية معتدلة بانتظام، حتى لو كانت لمدة قصيرة، فهذا يساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

عدم مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام

عدم متابعة مستوى السكر في الدم بشكل منتظم يجعل من الصعب اكتشاف أي تقلبات أو ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر.

يجب قياس مستوى السكر في الدم بانتظام وفقًا لما يوصي به الطبيب، سواء قبل الوجبات وبعدها أو قبل النوم وفي الصباح.

عدم إدارة التوتر

التوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يرفع مستوى السكر في الدم.

يجب اتباع أساليب الاسترخاء مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق للسيطرة على التوتر.

ما هي آثار تجاهل هذه الأخطاء؟

مضاعفات مرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل متكرر إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية وتلف الكلى وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

صعوبة في التحكم في المرض

قد يجعل من الصعب على المريض التحكم في مستوى السكر في الدم والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف.