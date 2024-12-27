هذا ما يحدث لقلب والكبد والكلى عند تناول البرتقال.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

البرتقال من الفواكه اللذيذة والغنية بالفيتامينات والمعادن، ويقدم فوائد صحية عند تناوله بانتظام، كما أنّ تناول كوب من عصير البرتقال الطازج يوميًا يمكن أن يكون إضافة قيمة لنظامك الغذائي، خاصة لصحة أعضائك الحيوية مثل القلب والكبد والكلى.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن البرتقال غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الفيتامينات والمعادن تساهم في تحسين الدورة الدموية، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض الكوليسترول الكلي والضار بالدم.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لمصراوي، أن عصير البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أن الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في البرتقال تدعم وظائف الكبد بشكل عام.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن حمض الستريك الموجود في البرتقال يساعد في منع تكون حصوات الكلى، كما أن الماء والألياف الموجودة في البرتقال تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين وظائف الكلى.

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