الأكثر رعبا.. 15 صورة لأغرب 6 حدائق في العالم

كتبت - أسماء العمدة:

هناك العديد من الحدائق الغريبة والمرعبة حول العالم، والتي تجذب الزوار بتصميمها الفريد وقصصها المخيفة.

ووفقًا لما ورد عبر Times of India، إليك 6 من أغرب الحدائق وأكثرها رعبًا في العالم

1- حدائق بومارزو (Bosco Sacro) أو "حديقة الوحوش" في إيطاليا

تُعرف أيضًا باسم Villa dei Mostri (فيلا الوحوش)، وهي حديقة غريبة مليئة بالمنحوتات الوحشية والتماثيل الغريبة التي تعود إلى القرن السادس عشر، وأُنشئت الحديقة من قِبل بيير فرانشيسكو أورسيني للتعبير عن حزنه على وفاة زوجته، وتتميز بتماثيل ضخمة لوحوش وكائنات أسطورية، وتصميمها يثير الرهبة والغموض.

2- حديقة ألنويك للسموم (The Alnwick Poison Garden) في إنجلترا

جزء من حدائق ألنويك، وتُعد من أخطر الحدائق في العالم. تحتوي على مجموعة واسعة من النباتات السامة، بعضها قادر على القتل بمجرد لمسه، وتُزرع النباتات في أقفاص حديدية مع تحذيرات صارمة بعدم لمسها أو شمها.

3- حديقة التخمينات الكونية (The Garden of Cosmic Speculation) في اسكتلندا

صممها تشارلز جينكس، وهي مستوحاة من العلوم والرياضيات، وتتميز بتصاميم هندسية معقدة ومنحوتات تجريدية تُجسد النظريات العلمية، ورغم جمالها الفريد، قد يشعر البعض بالغرابة وعدم الارتياح أثناء زيارتها.

4- حدائق هيليجان المفقودة (The Lost Gardens of Heligan) في إنجلترا

وكانت مهجورة لعقود، قبل أن تُرمم في التسعينيات، وتتميز بأجوائها الغامضة وأطلالها القديمة، إلى جانب مجموعة متنوعة من النباتات النادرة التي تضيف إلى سحرها وغموضها.

5- حديقة الدمى (Isla de las Muñecas) في المكسيك

وتقع على جزيرة صغيرة بالقرب من مكسيكو سيتي، واشتهرت بآلاف الدمى المعلقة على الأشجار، وهي قصة بدأت عندما علق حارس الجزيرة دمية تكريمًا لفتاة غرقت في القناة المجاورة، واستمر في إضافة المزيد من الدمى لسنوات. تُعتبر الحديقة مكانًا مرعبًا وغامضًا.

6- حديقة أوكيغاهارا (Aokigahara) في اليابان

وتُعرف أيضًا باسم "غابة الانتحار"، وهي غابة كثيفة تقع عند قاعدة جبل فوجي، واشتهرت كمكان مأساوي للانتحار في اليابان، وارتبطت بها العديد من الأساطير والقصص المخيفة.

وتجمع هذه الحدائق بين الجمال والرعب والغموض، ما يجعلها وجهات سياحية فريدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

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