التضامن: وصول 5647 حاجًا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن

استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالأراضي المقدسة، 5647 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، منذ بدء عمليات التفويج في 8 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه وصل إلى مطار جدة 1705 حاجًا، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 3942 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

وأوضح عبد الموجود، أن عمليات التفويج تسير وفق خطة دقيقة ومحكمة منذ اليوم الأول، ترتكز على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة، وستكتمل يوم 21 مايو الجاري بوصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة ليصبح العدد الإجمالي 12475 حاجا وحاجة.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأعضاء البعثة، حيث تحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، فضلا عن متابعتها لمنظومة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها، والتي تتضمن الإقامة المريحة، ووسائل الانتقال الآمنة، وبرامج الإعاشة عالية الجودة، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان موسم حج ميسر وآمن يليق بحجاج بيت الله الحرام وتعكس الجهود المبذولة على كافة المستويات.

وأضاف عبد الموجود أن غرفتي العمليات بالأراضي المقدسة والقاهرة تعملان على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، فضلا عن اللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيدا كذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات في المطارات.