إعلان

التضامن: وصول 5647 حاجًا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن

كتب : دينا خالد

10:32 ص 16/05/2026

حجاج الجمعيات الأهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالأراضي المقدسة، 5647 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، منذ بدء عمليات التفويج في 8 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه وصل إلى مطار جدة 1705 حاجًا، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 3942 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

وأوضح عبد الموجود، أن عمليات التفويج تسير وفق خطة دقيقة ومحكمة منذ اليوم الأول، ترتكز على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة، وستكتمل يوم 21 مايو الجاري بوصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة ليصبح العدد الإجمالي 12475 حاجا وحاجة.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأعضاء البعثة، حيث تحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، فضلا عن متابعتها لمنظومة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها، والتي تتضمن الإقامة المريحة، ووسائل الانتقال الآمنة، وبرامج الإعاشة عالية الجودة، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان موسم حج ميسر وآمن يليق بحجاج بيت الله الحرام وتعكس الجهود المبذولة على كافة المستويات.
وأضاف عبد الموجود أن غرفتي العمليات بالأراضي المقدسة والقاهرة تعملان على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، فضلا عن اللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيدا كذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات في المطارات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حجاج الجمعيات الأهلية بعثة حج الجمعيات موسم الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
أخبار مصر

تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
بيزيرا أساسيًا.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
رياضة محلية

بيزيرا أساسيًا.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
ليلة الحسم.. خطط أمنية ومرورية موسعة استعدادًا لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة
حوادث وقضايا

ليلة الحسم.. خطط أمنية ومرورية موسعة استعدادًا لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة
والدة الطالبتين يسرا ويمنى تكشف تفاصيل قضية مفردات المرتب
مصراوى TV

والدة الطالبتين يسرا ويمنى تكشف تفاصيل قضية مفردات المرتب
رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية