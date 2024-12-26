عدو خفي يدمر مرارتك.. احذر وضعه على سفرتك

كتبت- نرمين ضيف الله:

الأطعمة الحارة تهيج الجهاز الهضمي، وهي عدو للمرارة وتزيد من خطر الإصابة بالتهابها، لذا يجب التقليل من البهارات الحارة مثل الفلفل الحار والكاري.

كما أن الأطعمة الدهنية تسبب مشكلات خطيرة، لأنها ترفع من نسبة الكوليسترول الزائد في الدم، ما يؤثر سلبًا على المرارة.

وبحسب موقع "مايو كلينك" فإن التهاب المرارة هو التهاب يصيب هذا العضو الصغير، الذي يشبه الكمثرى، ويقع على الجانب الأيمن من البطن تحت الكبد. تحتوي المرارة على سائل هضمي تُطلقه في الأمعاء الدقيقة.

وإذا تُرك التهاب المرارة دون علاج، فقد يُسبب مضاعفات شديدة تهدد الحياة أحيانًا، مثل تمزّق المرارة، ويشمل علاج التهاب المرارة غالبًا إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك".

أعراض التهاب المرارة

تشمل أعراض التهاب المرارة ما يلي:

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو وسط البطن.

ألم يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

ألم عند لمس البطن.

الغثيان.

القيء.

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