احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة على الريق.. تدمّر البنكرياس

كتبت- نرمين ضيف الله:

البنكرياس هو عضو مهم في الجهاز الهضمي، مسؤول عن إفراز إنزيمات تساعد في هضم الطعام، لكن هناك أطعمة يجب الابتعاد عنها على الريق حتى لا تضر بالبنكرياس.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الأطعمة الدسمة والغنية بالتوابل، والأطعمة المصنعة، والمشروبات الغازية يجب تجنبها على الريق، لأنها تزيد من نسبة الحموضة وتضع ضغطًا كبيرًا على البنكرياس.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من الأطعمة التي تضر بالبنكرياس ويجب تجنب تناولها على الريق ما يلي:

- الأطعمة المقلية والدهنية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي

- الأطعمة الحارة والتوابل التي تهيج المعدة

- الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات (البرتقال والليمون)

- الأطعمة المصنعة مثل النقانق واللحوم الدهنية

- المشروبات الغازية

- المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

وأشارت إلى أن هذه الأطعمة تضغط على البنكرياس وتسبب إفراز الأحماض، مما يزيد من ارتجاع المريء وتلف بطانة المعدة.

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة نصائح لتجنب ضرر البنكرياس:

تناول وجبات خفيفة

- شرب الكثير من الماء

- تناول وجبات صحية

- تناول وجبات غنية بالألياف

تناول الكثير من الخضروات

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