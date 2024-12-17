6 علامات تحذيرية تنذر بوجود مشكلة في الكلى.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

الكلى من أعضاء الجسم المهمة، حيث تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم الزائدة، وعندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح، تتراكم هذه السموم في الجسم وتسبب العديد من الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، وفقا لموقع "webmd".

التعب المستمر

ويشعر الكثير من مرضى الكلى بالتعب والإرهاق الشديد، وذلك لأن الكلى الصحية تنتج هرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي بدورها تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ومع ضعف وظائف الكلى، ينخفض مستوى هذا الهرمون ويؤدي إلى فقر الدم والشعور بالتعب.

حكة الجلد

وظهور حكة شديدة في جميع أنحاء الجسم، بسبب تراكم الفوسفات في الدم، ما يؤدي إلى جفاف الجلد.

تورم الوجه والقدمين

وإذا لاحظت تورمًا في وجهك أو قدميك أو كاحليك، فقد يكون ذلك علامة على احتباس السوائل في الجسم نتيجة لعدم قدرة الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد.

تقلصات العضلات

ويعاني مريض الكلى من تقلصات عضلية مؤلمة، خاصة في الساقين، وذلك بسبب اختلال توازن المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

فقدان الشهية

وتشعر بفقدان الشهية أو الغثيان والقيء، هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

رائحة الفم الكريهة

وجود رائحة كريهة في الفم، علامة تحذيرية تدل على تراكم السموم في الجسم بسبب ضعف وظائف الكلى.