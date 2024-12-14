هذا ما يحدث للكوليسترول والسكر عند تناول حمص الشام.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

الحمص الشام هو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، ويتساءل البعض عن تأثيره على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن حمص الشام يعتبر من البقوليات الغنية بالألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بالجسم، وتحديدًا الضار ما يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحمص يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يعمل على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين إلى الكبد للتخلص منه، ما يدعم صحة الشرايين والقلب.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن حمص الشام يعمل على تنظيم مستويات السكر، نظرًا لاحتوائه على نسبة معتدلة من الكربوهيدرات، إلى جانب الألياف والبروتينات، هذا المزيج الغذائي يعمل على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر في الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر ثابتًا ومنع الارتفاعات المفاجئة التي تحدث عادة بعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة.

اقرأ أيضا:

علامة على وجه امرأة تكشف إصابتها بالسرطان.. احذري الأعراض

طعام شهير يحميك من 17 نوع من السرطان- لن تتوقعه

لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم

لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

بسبب تراجع عطارد.. 4 أبراج تواجه مشكلات عاطفية ومهنية في ديسمبر