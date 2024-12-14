مكون غذائي يؤثر على الكبد والكلى.. يدخل في جميع الأطعمة

كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما يتم استخدام الكزبرة في معظم الأطعمة، كونها تضيف مذاق لذيذ للأطعمة ورائحة ذكية، ويتساءل البعض هل لها تأثيرات صحية على الأعضاء الحيوية وتحديدا الكبد والكلى والقلب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الكزبرة تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنها تساعد على تحسين وظائف الكبد وتنظيم الإنزيمات الكبدية.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكزبرة تعمل كمدر للبول، ما يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى، كما تمتلك الكزبرة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعلها مفيدة في علاج التهابات المسالك البولية.

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