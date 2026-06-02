كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن رأيه في قضية التوريث التي أثيرت في أواخر عهد النظام السابق، مؤكداً أنها كانت "ورقة استخدمها كل من كان ضده لإسقاطه"، سواء من داخل الحكم أو خارجه.

جاء ذلك خلال لقاء حسني مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في بودكاست "رؤية جديدة" المذاع على قناة الشرق، حيث سأله المناوي إن كان التوريث حقيقة أم وهماً، فأجاب حسني: "لا.. أنا كنت شايف إنهم استعملوه عشان يوقعوا النظام".

وعندما استفسر المناوي عن المقصود بـ"هم"، أوضح حسني: "كل اللي ضد النظام، سواء كانوا في الحكم أو بره الحكم". وحين تعجب المناوي من وجود مسؤولين داخل النظام يعملون ضدَّه، قال حسني إن ذلك مجرد إحساس وليس حقائق قاطعة.

واستشهد حسني بموقف مباشر جمعه بالرئيس الأسبق أثناء سفرهما معاً إلى الأقصر برفقة صفوت الشريف، حيث قال: "سألته: يا ريس، هل حكاية التوريث دي حقيقة؟ فانفعل وقال لي: إيه توريث دي؟ أنا أودي ابني للتهلكة بإيدي؟ أنا عارف الجيش إيه والدنيا إيه".

وأكد حسني أن الرئيس كان صريحاً في نفيه التوريث، وأن السؤال جاء بشكل مباشر.

وعن إحساسه بالموقف العام داخل مؤسسة الحكم وبيت الرئيس، قال: "الشباب عنده طموحات، لكن لا أعتقد أنه يتمنى موت أبيه ليحل محله، هذه الأخلاق ليست عندهم".

يذكر أن قضية التوريث كانت من أبرز القضايا التي أثيرت قبل ثورة 25 يناير 2011، وتصدَّرَت المشهد السياسي آنذاك.