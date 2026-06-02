كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، حقيقة إلغاء صرف الأسمدة للمزارعين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتنظيم الاستهلاك والتحول نحو البدائل الحيوية والعضوية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الصادرات.

وقال شطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، "إن الاعتماد المفرط على الأسمدة الآزوتية (الكيميائية) طوال القرن الماضي يتسبب في فقدان التربة لخصائصها، حيث يتصاعد منها نحو 30% على شكل أمونيا، وهو ما دفع الوزارة لإعداد خريطة سمادية دقيقة للأراضي بعد تحليل التربة".

وذكر أن التزام مصر بالمعايير العالمية في ترشيد استخدام الكيماويات مثل "النترات واليوريا" كان سبباً رئيسياً في طفرة الصادرات الزراعية، حيث نجحت الدولة في تصدير مليوني طن من الموالح، وقفزت العوائد الإجمالية للتصدير إلى 11.5 مليار دولار مقارنة بـ 3.5 مليار دولار فقط في عام 2019.

وأكد رئيس الإدارة المركزية أن المبالغة في التسميد الكيميائي تؤثر سلباً على جودة المنتجات، لاسيما النباتات الورقية التي لا يُنصح باستخدام الكيماويات معها مطلقاً، داعياً المزارعين إلى ضرورة تحليل التربة والعودة إلى "الأصل" عبر الاعتماد على الأسمدة البلدية، والمخصبات، والبدائل الحيوية الغنية بالفوسفور والبوتاسيوم.

وأوضح أن مصر تمتلك ثروة تقدر بنحو 40 مليون طن من المخلفات الزراعية ومخلفات المزارع، والتي يمكن إعادة تدويرها لاستخدامها كأسمدة طبيعية ترفع من خصوبة التربة، مشيراً إلى أن هذه البدائل وإن كانت أعلى سعراً في بعض الأحيان إلا أنها تحقق عائداً إنتاجياً واقتصادياً أكبر بكثير.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد شطا إن المنظومة حققت نجاحاً كبيراً في ملف توريد القمح هذا الموسم، حيث استقبلت الصوامع والشون حتى الآن 4.4 مليون طن، بنسبة إنجاز بلغت 88% من المستهدف الإجمالي البالغ 5 ملايين طن.