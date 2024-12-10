6 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال في موسم الشتاء

كتبت- أميرة حلمي:

مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد، ليس فقط بين الأطفال، ولكن أيضًا بين البالغين.

تؤثر هذه العدوى الفيروسية على الأنف والحلق، وتنتشر بشكل أكبر في أماكن التجمعات مثل الحضانات والمدارس.

أكدت الدكتورة نها أبو الوفا، استشاري طب الأطفال لـ”مصراوي”، أن الأطفال يعدون أكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف جهازهم المناعي، ويصابون بنزلات البرد من 6 إلى 8 مرات سنويًا، خاصة خلال فصل الشتاء.

الأعراض الشائعة لنزلات البرد عند الأطفال

سيلان الأنف أو احتقانه.

ارتفاع في درجة الحرارة.

السعال.

فقدان الشهية.

أوضحت دكتور نها أبو الوفا، أن الوقاية تبدأ من العناية بالنظافة الشخصية للأطفال وتعزيز مناعتهم. ومن أهم الإجراءات:

1.النظافة الشخصية، وذلك عن طريق تعليم الأطفال غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون.

2.تجنب ملامسة المرضى، والحرص على تقليل اختلاط الأطفال بالمصابين.

3.تعقيم الأدوات وتنظيف الألعاب والأسطح التي يستخدمها الطفل.

4.تعزيز المناعة، من خلال تقديم أطعمة غنية بالفيتامينات كالفواكهه والخضراوات، وتجنب الأطعمة المعلبة والجاهزة والابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات بشكل عام.

5- يُفضل تجنب خروج الأطفال في ساعات الصباح الباكر أو الأوقات المتأخرة من الليل، خاصةً خلال فصل الشتاء. كما يجب الحرص على تهوية جيدة في الحضانات والمدارس، مع خلع الجاكيت أو القبعة (الأيس كاب) عند التواجد في الأماكن المغلقة لتجنب التعرق أو التعرض للحرارة الزائدة، على أن يرتدوها مجددًا عند الخروج.

6- بالنسبة للرضع، ينبغي أن يكون الاستحمام في غرفة دافئة ومغلقة جيدًا، وأن لا يستغرق وقتًا طويلاً، بحيث لا يتجاوز بضع دقائق للحفاظ على حرارة جسم الطفل.

الرعاية المنزلية والعلاج

أكدت "أبو الوفا" أن معظم حالات نزلات البرد تتحسن من تلقاء نفسها خلال 7 إلى 10 أيام. لكنها نصحت باتباع بعض الطرق لتخفيف الأعراض:

-ترطيب الهواء: استخدام أجهزة ترطيب أو البخار لتقليل احتقان الأنف.

-زيادة السوائل: تقديم المشروبات الدافئة مثل الينسون والماء للحفاظ على الترطيب.

-استخدام محاليل الأنف، لتنظيف الأنف من المخاط ومساعدة الطفل على التنفس بسهولة.

-عدم استخدام أدوية الحساسية إلا تحت إشراف الطبيب، وعدم الإفراط في تناولها.