ما أضرار انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال؟

أشارت الدكتورة يوليا سيدوركينا، أخصائية الغدد الصماء الروسية إلى أن انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أضرار انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون

ضعف الوظائف الإدراكية والتأثير سلبا على الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم.

انخفاض كتلة العضلات وزيادة خطر الإصابة بالهشاشة وضعف العضلات.

الاكتئاب والقلق.

مشكلات النوم.

انخفاض الرغبة الجنسية و ضعف الانتصاب.

أسباب انخفاض التستوستيرون

التقدم في العمر.

الأمراض، مثل السكري وأمراض الكبد والكلى.

تناول الأدوية التي تتداخل مع إنتاج التستوستيرون.

التدخين والإفراط في شرب الكحول.

قصور الغدد التناسلية.

علاج انخفاض التستوستيرون

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول بعض الأدوية لتعويض نقص التستوستيرون.

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