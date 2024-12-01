5 أطعمة تحارب الشعور بالتعب..أبرزها المكسرات

قد يؤدي تناول وجبة ثقيلة في الشعور بالتعب أو الخمول، ولكن إذا كان الشعور متكرر وبانتظام، فيمكن لبعض الأطعمة محاربة هذا الشعور، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين".

الأطعمة غير المصنعة

تحتوي على المواد الحافظة والمضافة والصوديوم والدهون المتحولة والسكريات المضافة، ما يؤدي إلى قد الالتهابات وفقدان العناصر الغذائية المهمة.

الفواكه والخضروات

تحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية أساسية قد تسهم في محاربة التعب وتحسين الوظائف الجسدية.

الكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات من العناصر الغذائية المهمة والمصدر الأساسي للطاقة للجسم، ومع ذلك، من المهم اختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة، لأنها مليئة بالألياف المفيدة ويتم هضمها ببطء بواسطة الجسم، ما يوفر طاقة طويلة الأمد.

بينما يتم هضم الكربوهيدرات المكررة بسرعة وقد تؤدي إلى انهيار سريع للطاقة.

المكسرات

قد تسهم في محاربة الجوع وفقدان الوزن ومنع التعب

الموز

الموز يحتوي على الكربوهيدرات، ما يسهم في إمداد الجسم بالطاقة والتغلب على التعب.

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