هذا ما يحدث لدماغك وجسمك أثناء النوم.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

النوم أحد أكثر العمليات الجسدية تعقيدا وغموضا، وهو مهم لجسمك ودماغك، لكن هل تعرف تأثيره عليهما؟.

النوم والدماغ

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، يقوم دماغك أثناء النوم بإعادة تنظيم وفهرسة الذكريات والمعلومات التي تعلمتها، ما يجعل الوصول إلى الأشياء التي تتعلمها وتتذكرها واستخدامها أسهل.

النوم والجسم

النوم يحافظ على الطاقة، إذ تستخدم الخلايا في جميع أنحاء جسمك الموارد المخزنة لمواصلة القيام بوظائفها أثناء نومك.

النوم يعمل على إصلاح جسمك والتعافي، ما يساعدك على شفاء الإصابات وإصلاح المشكلات التي حدثت أثناء استيقاظك.

عدد ساعات النوم الصحية، وفقا للعمر:

من الولادة إلى 3 أشهر، بين 14 و17 ساعة.

من 4 إلى 12 شهرا، بين 12 و16 ساعة.

من 1 إلى 5 سنوات، بين 10 و14 ساعة.

من 6 إلى 12 سنة، من 9 إلى 12 ساعة.

من 13 إلى 18 سنة، من 8 إلى 10 ساعات.

من 18 سنة فأكثر، من 7 إلى 9 ساعات.

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