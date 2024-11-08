5 علامات تكشف وجود مشكلة في الكلى

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات أن تكشف عن المشكلات الموجودة في الكلى، ما يضر هذا العضو الحيوي بالجسم.

وبحسب موقع thehealthsite ، هناك 5 علامات تكشف وجود مشكلات في الكلى، وهي:

الانتفاخ والتورم

تعمل الكلى على إزالة السموم من الجسم، ولكن عندما لا تعمل بشكل صحيح، تبقى السموم والسوائل الزائدة في أجسامنا ما يؤدي إلى انتفاخ الوجه والأطراف والتورم.

رائحة الفم الكريهة

احتواء الدم على الكثير من الفضلات، يسبب رائحة فم كريهة أو تغير في طعم الفم، إذا كانت كليتك غير صحية ولا تعمل بشكل صحيح.

التبول المتكرر

قد تشعر بالرغبة في التبول بشكل متكرر في الليل، أو صعوبة التبول، وهذا الأمر قد يكشف مشكلة في الكلى

لون البول الشاحب

عندما يكون لون البول شاحبا، فإن هذا علامة على أن كليتيك في خطر.

البول الرغوي

علامة على وجود مشكلة في الكلى، ما يستدعي استشارة طبيب على الفور.

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