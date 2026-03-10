الرياض (أ ش أ)

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن وحدة الموقف الخليجي مصدر قوة، وإن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول المجلس يعكس الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام الخليجي في هذه المرحلة، من خلال حشد وتنسيق الطاقات الإعلامية الخليجية، وتقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول، يجسد مواقف دول المجلس ويواجه محاولات التشويه والتضليل.

جاء ذلك في كلمة أمين المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون - عبر الاتصال المرئي - برئاسة وزير الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان عبدالله النعيمي رئيس الدورة الحالية، ومشاركة وزراء الإعلام بدول المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين.

وقال البديوي: "إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقتنا، جراء التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة دولنا، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، الأمر الذي يستدعي منا جميعًا موقفًا موحدًا وحازمًا على مختلف المستويات، ومن بينها التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك، وأنه هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، والإعلام الخليجي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يسهم في تعزيز الوعي، وترسيخ الثقة، ودعم جهود قيادات دولنا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وأشار إلى أن الإعلام في مثل هذه الظروف لا يقتصر دوره على نقل الأحداث، بل يتجاوز ذلك ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، والتصدي للمعلومات المغلوطة، وكشف الحقائق للرأي العام الإقليمي والدولي، بما يعكس عدالة موقف دول مجلس التعاون والتزامها الدائم بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، متطلعًا أن يسهم هذا الاجتماع في الخروج برؤية وتصور مشتركين لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دولنا بوضوح ومصداقية إلى العالم.

بدورهم ، أعرب الوزراء، خلال الاجتماع، عن رفضهم وإدانتهم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.